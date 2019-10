​Chioggia. Actv, bus semivuoti e incassi a picco

di Roberto Perini

CHIOGGIA (VENEZIA) - Crescono i costi del servizio di trasporto pubblico urbano e, contemporaneamente, a Chioggia diminuiscono sia i passeggeri che gli incassi. Un andamento da allarme rosso che preoccupa seriamente il Comune e l'Actv. I numeri, ufficiali, sono questi: attualmente i biglietti e gli abbonamenti coprono appena il 16 per cento delle spese, mentre nelle altre località la copertura media è del 35 per cento. Ma non basta, perché qualora non fossero calcolati i rimborsi a sostegno delle fasce deboli, gli introiti crollerebbe addirittura al 12 per cento sulla spesa totale, a fronte di un deficit annuale che, nel 2018, ha sfiorato i 600mila euro. La situazione è emersa a chiare lettere nel corso della riunione pubblica della commissione consiliare Trasporti cui hanno partecipato Elio