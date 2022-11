CHIOGGIA - «Veritas diceva di lasciar scorrere l'acqua per un po'. Ora abbiamo capito che un po' significa un giorno intero». Ci scherza su, Romeo Sambo, sull'acqua giallognola che, fino a giovedì sera, gli usciva dal rubinetto di casa. Un fatto non nuovo a Valli, che si ripete a intermittenza, di cui i residenti si lamentano da tempo e che lui stesso ha segnalato, anche di recente, con una mail al sindaco. E la cosa è così sentita in paese che, prima i genitori, e poi anche il Comune, hanno deciso di rifornire i bambini e la mensa scolastica di Valli, con acqua minerale in bottiglia, anziché fargli bere quella dei rubinetti. Da mercoledì, però, forse a seguito del maltempo, la situazione è peggiorata e perplessità e lamentele dei cittadini sono salite di tono, anche attraverso facebook, cosicché un tecnico Veritas è intervenuto a Valli, giovedì, per verificare la situazione. Quest'estate, su analoghe segnalazioni, Veritas aveva provveduto a far analizzare l'acqua che arriva nelle case della frazione e aveva emesso un verdetto tranquillizzante: nessun inquinamento, nessuna possibilità di contaminazione con la rete fognaria (che sta più in basso di quella idrica), e se, in alcune zone, l'acqua contiene qualche residuo dovuto a interventi sulle condotte, basta farla scorrere dai rubinetti per farla tornare limpida.



L'ESPERIMENTO

E l'altro giorno, Romeo Sambo ha voluto mettere alla prova questa affermazione, con un semplice esperimento. Il tecnico di Veritas, verso le 11 di mattina, aveva staccato un by pass dalla condotta principale, con una gomma da giardino, a valle di un contatore, facendolo scaricare in un tombino, per vedere quando l'acqua sarebbe tornata limpida. Il signor Sambo ha riempito un piattino bianco, con l'acqua che usciva dalla gomma, rilevandone, per contrasto, il colore giallognolo e, in momenti successivi, ha svuotato e riempito di nuovo il piatto. Risultato: fino a dopo le 16.30, l'acqua continuava a uscire giallognola. Il controllo successivo è avvenuto alla 8.30 di venerdì (sempre insieme al tecnico di Veritas) e l'acqua era, finalmente, tornata limpida. La conclusione: se un utente di Valli, avesse voluto utilizzare quell'acqua senza residui, avrebbe dovuto tener aperti i rubinetti per almeno sei ore con un aggravio non indifferente in bolletta. Il problema, comunque, è di sistema. «Le condotte principali, a Valli, sono, in parte, ancora in eternit dice Sambo Ho chiesto al sindaco di intervenire presso Veritas perché sia realizzata la nuova condotta che, da oltre vent'anni, ci viene promessa».