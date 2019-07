CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHIOGGIA - «Farò fare una gettata di cemento davanti alla Cattedrale, fino al livello di Corso del popolo, in modo che l'acqua non entri più. Sono convinto che mi diranno subito di toglierlo. Non perderanno neppure un minuto. Invece laè esposta alleda anni». Provocatorio e ironico, come spesso riesce ad essere, il vescovo di Chioggia, Adriano Tessarollo, tira le orecchie all'amministrazione comunale e al Consorzio Venezia Nuova, dopo i ripetuti episodi di allagamento del Duomo, capitati sia sabato pomeriggio che domenica mattina. Sabato sera alcuni fedeli volenterosi («anche una signora tedesca si è tolta le scarpe e ha dato una mano») hanno