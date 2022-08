Chioggia, sequestrati 1.225 kg di vongole veraci e un deposito di molluschi bivalvi abusivo: «Dannosi per la salute»

CHIOGGIA - Sequestrati 1.225 kg di vongole veraci dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia. L'operazione si è svolta nel fine settimana appena trascorso. I militari hanno scoperto all’interno di un magazzino, l’allestimento di un centro di lavorazione e spedizione di molluschi bivalvi. L’attività è risultata priva di ogni autorizzazione prevista nei termini di legge e dei requisiti igienico sanitari richiesti.

All’interno del magazzino, le Fiamme Gialle hanno scoperto 540 kg di vongole veraci frutto delle battute di pesca notturne in zone precluse, pronte a essere commercializzate rinvenendo, allo stesso tempo, macchinari ed utensili utilizzati per la vagliatura del pescato. Il prodotto ittico e il magazzino sono stati sottoposti a sequestro. L’azione di servizio, proseguita nei giorni seguenti, ha permesso di intercettare in navigazione nei canali di Chioggia, un natante, il cui occupante era impegnato nel trasporto di 685 kg di vongole veraci.

I molluschi bivalvi - verosimilmente frutto anch’essi di battute di pesca effettuate nella notte tra sabato e domenica scorsi - erano privi della documentazione sanitaria attestante la provenienza del pescato e la sua tracciabilità. Anche questa partita è stata sottoposta a sequestro. Gli episodi diventano frequenti, soprattutto nel periodo estivo, quando la domanda di prodotto aumenta considerevolmente. E i turisti possono incosapevolmente mangiare prodotti ittici potenzialmente dannosi per la salute.