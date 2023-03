MESTRE (VENEZIA) - Nemmeno le telecamere lo avevano fermato. Quel ladro, ripreso più volte nella chiesa di Santa Rita mentre svuotava le cassette delle offerte, pensava di continuare a farla franca. Ma non aveva fatto i conti con il prete, don Marco Scaggiante, che aspettava il suo ritorno “sul luogo del delitto”, come nei gialli più classici. E così, a metà pomeriggio, nella chiesa del Piraghetto è scattato il blitz del sacerdote in accordo con i carabinieri di via Miranese, arrivati in un lampo riuscendo così a bloccare il ladro con le tasche piene di monetine e gli “arnesi del mestiere”: un metro con lo scotch per arpionare il denaro e una pila per vedere nelle feritoie delle cassette delle offerte destinate ai poveri.



FURTI CONTINUI

Era da tempo che in quelle cassettine non si trovava la consueta quantità di denaro donato dai fedeli della parrocchia di via Bellini. Verso la fine di febbraio, dopo un furto in sacrestia, don Marco decide così di far installare un sistema di videosorveglianza che riprende subito un uomo dedito a svuotare le cassette approfittando dell’assenza di persone all’interno della chiesa. Il caso finisce sui giornali, ma non basta, perché il ladro - sempre lo stesso - si ripresenta anche nei giorni successivi e viene regolarmente immortalato dalle telecamere. «Ho notato che veniva sempre di mercoledì e venerdì - racconta don Marco Scaggiante, parroco anche della chiesa di S. Maria di Lourdes di via Piave -. Dopo aver parlato con i carabinieri che ci hanno fornito la massima collaborazione, ho deciso di appostarmi fuori dalla chiesa aspettando che entrasse». E così è stato: ieri pomeriggio l’uomo - che poi si scoprirà essere un sessantenne di nazionalità croata - è entrato a Santa Rita come se niente fosse, ed ha iniziato ad armeggiare con le cassette delle offerte. «Erano le 16.30 - riprende don Marco -. Non ci è voluto molto a capire che era proprio lui, così ho chiamato i carabinieri che sono arrivati in un attimo. Un intervento tempestivo che ha consentito ai militari di coglierlo in flagrante, con quel “metro” sul quale aveva appiccicato dello scotch, per infilarlo nelle cassette e sfilare monete e banconote una dopo l’altra».



Il ladro è stato portato in caserma dai carabinieri ed è già scattata la denuncia, chiudendo così una vicenda che stava per costringere la parrocchia di Santa Rita a prendere dei provvedimenti per evitare il susseguirsi dei furti. «Ci chiediamo a questo punto, dopo un accurato monitoraggio settimanale, se non convenga lasciare aperta la chiesa di S. Rita per meno tempo o in prossimità delle sole funzioni» era stato scritto sull’ultimo foglio parrocchiale, seguendo così l’esempio anche di altre chiese cittadine. Ma ora si spera che, dopo questo blitz, le offerte dei fedeli del Piraghetto possano ritornare ad essere utilizzate per i poveri. Senza finire nelle tasche dei ladri.