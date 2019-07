Chiara Ferragni alla Mostra del cinema con un docu-film sulla sua vita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - Tappeti rossi ne ha fatti tanti, invitata in prima fila alle sfilate di moda più importanti, questa volta forse avrà un’emozione in più, appena 32 anni, imprenditrice italiana di successo oltre che top influencer da 17 milioni di follower su Instagram. Le ragazze la adorano e si capisce perché: si è costruita da sola, con grande intelligenza e talento e, all’estero più che in Italia, è di gran lunga più importante del marito (Fedez) sposato con matrimonio show a Noto, in diretta social, giusto un anno fa.L’ambiente del cinema all’annuncio che il film sulla sua vita era parte del cartellone della Mostra del cinema di Venezia (28 agosto - 7 settembre) ha alzato il sopracciglio all’idea che durante il festival ci sarà un giorno monopolizzato da lei, e non c’è autore da Leone d’oro che tenga.S’intitola Chiara Ferragni Unposted il film documentario di Elisa Amoruso che è tra i titoli più attesi, seppure fuori dal concorso (è in Sconfini): non c’è sito internazionale che non lo abbia citato negli highlights 2019 tra un Polanski e un Soderbergh.