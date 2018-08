Chiama i soccorsi, si accascia sul gradino e muore a 24 anni

di Giorgia Pradolin

VENEZIA -dopo aver chiamato lui stesso il 118. Aveva fornito agli operatori sanitari la sua condizione e il punto esatto in cui si trovava: sotoportego Falier, davanti al campo Santi Apostoli a Cannaregio. Ma nonostante l'intervento del Suem e circa mezz'ora di tentativi per rianimarlo, per lui non c'è stato niente da fare. Il cuore di Peng Liu Davide, come lo conoscevano tutti, nazionalità cinese, si è fermato ieri mattina, a soli 24 anni. Era titolare da circa un anno del ristorante Al Corner che si trova nell'omonimo campiello, quello del ponte dei Zogatoi. Il ragazzo si è sentito male proprio lì vicino, per quello che al momento sembra un improvviso arresto cardiaco. Il 24enne si era trasferito a Venezia da giovane ed era molto conosciuto in terraferma,