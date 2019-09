Messaggio anti-chemio sui social, l'assessore finisce nella bufera

di Angela Pederiva

È sabato pomeriggio, quando Francesca Zaccariotto condivide sul proprio profilo Facebook un articolo tratto da un sito web, dal titolo: «La chemioterapia non funziona, arriva la conferma dell’Oms». L’assessore comunale di Venezia, già presidente della Provincia e sindaco di San Donà di Piave, accompagna il post con due parole e una manciata di puntini: «... vero o...». Il dubbio resta, la bufera scoppia, dal momento che diversi utenti attaccano l’amministratrice per la scelta di rilanciare pubblicamente affermazioni prive di validazione scientifica, ma lei difende il proprio gesto: «Riportare un testo non significa essere d’accordo, ho solo voluto invitare tutti ad essere prudenti in Rete e alimentare il dibattito su un tema delicato».