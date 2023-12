Cessalto. Maxi incidente in A4, coinvolti 5 tir: volata via la cabina di un camion. Chiusure in corso e traffico in tilt

Poco dopo le 17 di oggi, mercoledì 13 dicembre, si è verificato un incidente al chilometro 435 dell’autostrada A4 nel tratto tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Nello schianto sono rimasti coinvolti cinque mezzi pesanti. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118 e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Al momento dell’incidente erano presegnalate (con i pannelli a messaggio variabile) code tra Meolo – Roncade e il bivio di Portogruaro per traffico intenso. Per consentire l’arrivo dei soccorsi ed evitare ulteriori incolonnamenti, la Concessionaria autostradale ha chiuso momentaneamente gli ingressi agli svincoli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste. L’incidente si è verificato lungo la corsia di marcia e quindi i mezzi in transito viaggiano a rilento sulla corsia di sorpasso.