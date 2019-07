Autista svizzero lascia 55 ragazzini in autogrill e va a dormire a Jesolo

di Marco Corazza

JESOLO Ferma l’autobus con 55 ragazzi in autostrada e se ne va a dormire a Jesolo. È accaduto l’altra notte sulla A4, alla stazione di servizio di Calstorta, nel territorio comunale di Cessalto (Tv). In soccorso degli adolescenti sono arrivati gli agenti della Polizia autostradale che li hanno rassicurati e rifocillati. Il gruppo, tutti ragazzini tra i 10 e i 17 anni a parte uno che da un paio di settimane è maggiorenne, era partito dalla Svizzera. Per loro c’era in programma qualche giorno di divertimento in un campeggio di Trieste. Il viaggio si è però dovuto fermare dopo 9 ore: l’autista aveva esaurito le ore di guida e doveva rispettare il riposo previsto dal codice stradale.