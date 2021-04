MARTELLAGO (VENEZIA) - I ristori? Al massimo quegli degli integratori sportivi. Sono ridotti alla canna nel gas, nel vero senso della parola, al centro Trigonos, non una palestrina ma un polo sportivo di punta del territorio e, prima della mazzata del Covid, gettonatissimo. La struttura che sorge e che opera da anni in via Toniolo, nella zona artigianale di Maerne di Martellago , in epoca ante Covid contava circa 900 fruitori, ci lavorano a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati