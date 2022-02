JESOLO - Da magazzino a parco commerciale. È l'effetto dell'avvio di una procedura di Valutazione di impatto ambientale proposta alla Città Metropolitana da Nordest Capital srl per consentire la realizzazione di una nuova grande struttura di vendita nell'area che un tempo ospitava la storica discoteca Capannine, in via Mameli.

EX DISCOTECA

La sala da ballo è stata abbattuta da tempo e al suo posto è già stato realizzato un nuovo supermercato, grazie ad una variante approvata in Consiglio comunale, tra polemiche e attacchi delle opposizioni, che prevedeva tra l'altro la realizzazione di un centro per prodotti a km 0. Ma a risultare edificabili sono anche gli spazi adiacenti, appunto con la realizzazione di altri magazzini. Il tutto per un totale di 12 unità, una delle quali già realizzata. Da ciò la richiesta di realizzare la nuova grande struttura, comprensiva anche di aree ludico-ricreative. Tra l'altro a ridosso di Jesolo Magica, il mega-intervento firmato dall'archistar Zaha Hadid, progetto fino al 2018 direttamente collegato con quest'area, la cui realizzazione è stata più volte annunciata ma mai tradotta in pratica.

OSSERVAZIONI

E con l'apertura della fase di presentazione delle osservazioni al parco commerciale, che potranno essere inviate direttamente alla Città Metropolitana, è arriva la dura reazione dell'associazione Jesolo in Movimento, da tempo schierata contro la cementificazione cittadina.

«Come stiamo assistendo in questi giorni dice Antonio Lunardelli, portavoce dell'associazione - nel nostro Comune cambiano le destinazioni d'uso da alberghiero a residenziale, giocoforza gli imprenditori si adeguano, convertendo in questo caso la realizzazione di una struttura adibita a deposito a servizio delle attività turistiche presenti nel lido ad attività commerciali, esercizi pubblici, artigianato, attività ludiche per lo sport e tempo libero. Con questo cambio di destinazione d'uso si modifica l'intera tipologia del manufatto, già in parte realizzato e dove ora esiste un piccolo supermercato, che passa da media struttura di vendita a una grande struttura di vendita. Nell'area dove una volta c'era la discoteca Le Capannine, ci sarà un enorme edificio composto da 12 unità dove il primo stralcio del fabbricato corrispondente all'unità 1 risulta già realizzato, lato via Roma Destra, dove si è insediato il supermercato, mentre il secondo stralcio, che rappresenta la parte più grande con ben 11 unità, sarà realizzato non più come deposito magazzino, ma come parco commerciale. In sostanza dall'edificio ora attivo come supermercato vicino a via Roma destra si continuerà con la costruzione fino a completare la fascia e a raggiungere via Mameli».

LA PROTESTA

A schierarsi contro questo cambio di destinazione d'uso, sono gli stessi attivisti di Jesolo in Movimento. «Stiamo parlando di una megastruttura prosegue Lunardelli che oltre a sottrarre altra area verde, rischia di danneggiare i nostri commercianti e gestori di attività ludico-sportive». A preoccupare c'è anche l'intervento parallelo Jesolo Magica, dal valore di 100 milioni, rimasto sulla carta prima per l'assenza della viabilità e poi come conseguenza del Covid.

«Ci chiediamo conclude il portavoce di Jesolo in Movimento a cosa servirà tutta questa concentrazione di centri commerciali se non a creare, oltre alle già annunciate conseguenze, grossi problemi alla viabilità. Forse qualcuno continua a pensare che l'Autostrada del Mare risolva il problema del traffico. Ricordiamo infine, a chi fosse interessato, che si possono presentare entro il prossimo 16 marzo delle osservazioni all'Ufficio Ambiente della Città Metropolitana di Venezia».