VENEZIA - I prezzi, non proprio a buon mercato, dei centri estivi proposti dalle associazioni private, nonostante l’inflazione, sembrano rimasti in media gli stessi dello scorso anno e si attestano intorno ai 100 euro a settimana per la mezza giornata pranzo escluso, ai 200 euro per l’orario prolungato fino alle 16.30, con piccole variazioni a seconda delle fasce d’età. Ma sono aumentate le proposte di tempo prolungato, superate definitivamente tutte le restrizioni sanitarie di prevenzione imposte ancora fino allo scorso anno, molte associazioni hanno riproposto le formule comprensive di pranzo.

Manca una settimana al suono dell’ultima campanella e già da tempo è ripartita la caccia al centro estivo. Le famiglie si trovano a dover programmare la lunga estate dei figli, una volta finita la scuola e in attesa che anche per i genitori arrivi il momento delle agognate ferie estive. Il passaparola corre all’uscita delle scuole, nelle sale d’attesa dei centri sportivi e nelle chat su Whatsapp dove si rincorrono informazioni e “soffiate” sulle migliori soluzioni in base alle diverse esigenze, con un occhio agli interessi dei ragazzi e un altro al portafoglio.

OFFERTA RICCA

L’offerta anche quest’anno è ricca e spazia dalle proposte sportive, sempre le più gettonate, allo studio delle lingue straniere, dalle attività immersi nella natura alle proposte culturali. La fascia d’età interessata va dai nati del 2009 fino a quelli classe 2020 a seconda delle attività e delle esigenze. I più richiesti però restano quelli riservati ai bambini tra i 6 e i 12 anni, fascia d’età per cui l’unica alternativa al centro estivo per i genitori che lavorano resta la babysitter o i nonni. Ma non mancano proposte dedicate esclusivamente ai più piccoli come nel caso dei molti asili nido che rimarranno aperti anche nei mesi di luglio e agosto anche se a tariffe un po’ più alte rispetto a quelle standard. Numerose anche le proposte di attività settimanali con la possibilità di dormire fuori casa come nel caso del Voga Camp organizzato da Gloria Rogliani per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni.

LO SPORT

A Venezia le più popolari restano quelle organizzate dalle società sportive: dai corsi di vela, al calcio, al basket, ma fanno segnare già il tutto esaurito anche i centri estivi che offrono corsi di lingua inglese proposti attraverso attività ludiche e creative tra cui anche corsi di cucina. Anche a Mestre sono i centri estivi incentrati sullo sport quelli più frequentati, soprattutto perché offrono la possibilità di svolgere attività all’aria aperta in alcuni dei parchi cittadini, tra cui Parco San Giuliano sede, ad esempio, del Venice Summer Camp della Polisportiva Bissuola. Anche la cultura si ritaglia uno spazio importante grazie alle iniziative proposte dalla Fondazione Musei Civici che organizza nelle sue sedi di Ca’ Rezzonico a Venezia e Forte Marghera in terraferma il proprio centro estivo alla scoperta dell’arte e della creatività. A San Servolo torna anche quest’estate il centro estivo organizzato dall’associazione Sestante che propone attività immersi nella natura alla scoperta della biodiversità della laguna. A queste si aggiungeranno dalla prossima settimana anche le proposte dei centri estivi comunali, organizzati dalle associazioni che hanno partecipato al bando promosso dall’amministrazione per la concessione gratuita degli spazi nelle scuole.

LA MAPPATURA ON LINE

Nel frattempo il Comune ha presentato una ricognizione delle realtà sul territorio.

«L’idea di uno strumento per i genitori che consente di individuare, oltre ai centri estivi comunali, anche quelli privati è apprezzata» spiega l’assessore alle Politiche educative Laura Besio. La mappa è disponibile sulla home page del sito del Comune di Venezia al bottone “Centri estivi” o al link Centri estivi 2023 | Comune di Venezia.

Per ricercare un centro estivo ci si può posizionare con il cursore direttamente sull’area territoriale di preferenza dove i centri estivi sono valorizzati con un simbolo grafico, oppure attivare la ricerca per criterio (offerta sportiva/culturale/di tutela dell’ambiente) e Municipalità di riferimento.