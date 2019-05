Centrale Enel, morti d'amianto: a giudizio ex capo nel processo pilota

di Gianluca Amadori

VENEZIA - Per la Procura di Venezia si tratta del processo pilota per le morti da amianto di lavoratori che in passato hanno prestato servizio alla centrale Enel di Fusina. Ieri pomeriggio, accogliendo la richiesta del pm Giorgio Gava, il gup Maria Luisa Materia ha disposto il rinvio a giudizio del dirigente che, dal 1960 al 1985, ebbe la responsabilità di capo della centrale termoelettrica di Fusina, Nerio Tabacchi, oggi ottantacinquenne, originario di Santo Stefano di Cadore, residente a Mestre. La prima udienza si aprirà il...