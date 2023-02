Centinaia di pesci morti nel Lemene: il fenomeno rimane per ora un mistero

CONCORDIA SAGITTARIA - Centinaia di pesci morti sul Lemene a Concordia Sagittaria: il fenomeno rimane per ora un giallo. Da questa mattina, lunedì 13 febbraio, le segnalazioni sono arrivate a decine attraverso Facebook. Diversi i pesci rinvenuti morti nel tratto del Lemene che dal centro del paese va verso Sindacale. Del fatto è stato informato anche il sindaco Claudio Odorico e la polizia locale del Portogruarese che ha attivato le verifiche. Non è chiaro cosa sia accaduto, di certo il Lemene appare notevolmente abbassato rispetto al solito. Le indagini sono in corso.