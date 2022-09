JESOLO - È stata la cena più hot dell’estate. È quella organizzata a Jesolo, l'altra sera, nell’elegante Hierbas, il locale collegato allo storico King’s e che ha ospitato una cinquantina di pornostar italiane. Ad organizzarla è stata l’agenzia Fantasy Studio Agency, società leader per i locali notturni, che ha scelto Jesolo per al festa di fine stagione. Tra portate di pesce e balli sinuosi, si sono viste molte stelle del mondo a luci rosse, come Malena e Martina Smeraldi. Ma anche Vittoria Risi e Priscilla Salerno. E ancora Benny Green, l’ex bancaria che ha lasciato il lavoro in banca per i set hard e che recentemente ha infiammato lo storico Maxim di piazza Mazzini. Ma un po’ tutte le sexy star quest’estate sono state protagonisti con roventi show nel locale del lido. Ma oltre alle ragazze, l’evento è stato aperto anche ai gestori dei locali notturni di mezzo Nordest e ancora al pubblico, ovvero ai fan che hanno potuto conoscere di persona le loro attrici preferite.

«E’ stata una cena di fine stagione – spiegano dall’agenzia Fantasy – che ha celebrato nel migliore dei modi una stagione di ripartenza che ha dato al mondo della notte grandi soddisfazioni. E’ stata una festa che si è svolta con molta leggerezza, molto apprezzata anche la scelta di coinvolgere il pubblico».