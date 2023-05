Cena in casa tra amici finisce male: parole grosse e non solo, uno sfonda la finestra con un pugno

JESOLO - Sangue in un appartamento, indagano i carabinieri. E' un episodio dai contorni ancora completamente da chiarire, quello avvenuto la notte scorsa in un'abitazione privata della zona di via Ca' Gamba, a seguito del quale una persona è rimasta ferita ad una mano, a quanto pare dopo avere sfondato una finestra con un pugno. Protagonisti di questa vicenda un gruppo di persone, tutte conoscenti fra loro; tra queste ci sarebbe qualcuno con dei precedenti.

Tutto è partito con un incontro conviviale, tra una cena, quattro chiacchiere e qualche brindisi. Cosa sia accaduto realmente durante la cena, o subito dopo la stessa, non è dato saperlo, e forse gli stessi inquirenti avrebbero avuto qualche difficoltà a ricostruire la vicenda per una non completa disponibilità a collaborare che sarebbe stata riscontrata tra i presenti.

Di fatto, in piena notte viene richiesto l'intervento del 118 per una persona rimasta ferita. Solo che, all'arrivo dei sanitari, il ferito non era presente: a quanto pare aveva deciso di rientrare a casa senza attendere l'arrivo dell'ambulanza. Il successivo arrivo della pattuglia dei carabinieri ha permesso di rintracciarlo e di sottoporlo alle cure del caso; per lui si parlerebbe di una prognosi di una settimana.

Sembra che la serata sia degenerata, con qualche parola di troppo e forse si è venuti alle mani. Rimane da capire se l'uomo si sia ferito da solo; così rimarrebbe da chiarire se i protagonisti della vicenda ed eventuali altri feriti fossero tutti tra quelli identificati.

Rimane il fatto che, con una prognosi tutto sommato lieve, i carabinieri non possono procedere se non a fronte di una eventuale denuncia che, al momento, non sarebbe stata presentata da alcuno.



Ultimo aggiornamento: 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA