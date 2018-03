Cellula dell'Isis a Venezia, il processo in aula bunker

di Gianluca Amadori

VENEZIA - Con grande probabilità si farà con rito abbreviato il processo a carico dei tre giovani kosovari arrestati nel marzo dello scorso anno con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo per aver costituito a Venezia una cellula affiliata all'Isis che, secondo la Digos, stava progettando un attentato nel centro storico lagunare.Questa mattina, nell'aula bunker di Mestre, si apre l'udienza preliminare di fronte al giudice Massimo Vicinanza e i difensori degli imputati formalizzeranno le richieste: con il rito abbreviato, nel caso di condanna, potranno usufruire dello sconto di un terzo della pena, ma il giudizio si svolgerà sulla base delle sole carte raccolte dagli inquirenti nel corso delle indagini preliminari, senza poter acquisire testimonianze favorevoli alla difesa. Nel caso in cui i tre imputati non dovessero chiedere un rito alternativo, il processo finirà a dibattimento...