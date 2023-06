Uomo accoltellato davanti a un bar all'una di notte, caccia all'aggressore

CEGGIA (VENEZIA) - Uomo accoltellato davanti a un bar a Ceggia, l'aggressione è avvenuta nella notte di sabato 3 giugno.

Ferito un uomo. Sul posto i carabinieri che stanno seguendo le indagini e cercando di rintracciare il responsabile.

La lite e l'aggressione, cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione, due uomini, entrambi italiani, avrebbero iniziato a discutere animatamente, un confronto che si è trasformato in lite ed è sfociato nella brutale aggressione fuori dal locale del Veneziano. Le persone presenti hanno immediatamente allertato il 118 e il ferito è stato prontamente soccorso e portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Nessuna traccia, invece, dell'aggressore.