CEGGIA - Il violento litigio tra padre e figlio finisce con i due all'ospedale per ferite provocate da coltelli da cucina. Un dramma che poteva finire in tragedia quello che si è consumato tra le mura domestiche di un'abitazione della zona di via Tiziano. I due protagonisti sono stati soccorsi dai carabinieri, che hanno evitato il peggio e che ora stanno indagando sull'origine della violenza e sulle responsabilità di ognuno, oltre che dai sanitari del Suem 118 di San Donà di Piave che, dopo averli portati al Pronto Soccorso e medicati, li hanno dimessi, considerate che le ferite non erano gravi.

INDAGINI

La vicenda risale alla serata di lunedì. Ha coinvolto padre e figlio, rispettivamente di 65 e 30 anni. Per motivi che dovranno essere accertati dai militari dell'Arma, tra i due è nato un litigio, diventato sempre più violento nelle parole; padre e figlio si sarebbero, quindi, rispettivamente minacciati, arrivando anche a fatti più gravi, con l'utilizzo dei coltelli con cui stavano mangiando. Si sono, quindi, reciprocamente feriti. Dalla palazzina è partita la segnalazione al 112, consentendo in questo modo l'arrivo della pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Donà di Piave. Un intervento provvidenziale, che ha probabilmente evitato che la situazione potesse peggiorare e degenerare.

MEDICATI E DIMESSI

Portati al Pronto Soccorso, padre e figlio sono stati medicati e poi dimessi. Pare che la lite sia scaturita nell'ambito di una situazione familiare difficile, probabilmente nota alle istituzioni competenti, che ora rafforzeranno l'attenzione sulla coppia genitore-figlio.