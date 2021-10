Cede l'asfalto sul ponte della "Jesolana": chiusa una corsia, si transita a senso unico alternato

PORTOGRUARO - Cede la strada sul ponte di Lugugnana di Portogruaro, attivato il senso unico alternato sulla "Jesolana". La Città metropolitana di Venezia è intervenuta subito per limitare i danni. A cedere un tratto della Sm 42 "Jesolana" in prossimità del ponte di Lugugnana, nel territorio comunale di Portogruaro. Per questo il personale addetto alla manutenzione ha prima delimitato l'area, dovendo poi istituire l'immediato senso unico alternato. Sul posto, nel tratto compreso tra la località di Viola e Lugugnana sono intervenuti i tecnici e la Protezione civile. Già domani è previsto l'intervento per ripristinare la strada e riportare il traffico alla normalità.