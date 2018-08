Fuga di gas, cede condotta metano: forte puzza, evacuato un residence

di Marco Corazza

CAORLE - La puzza di metano ha messo in allarme i residenti: a Caorle. Paura nel pomeriggio per una fuga di gas lungo via Traghete della cittadina marinara veneziana. Sono stati gli stessi residenti del villaggio "Mercurio" a chiedere aiuto al 115.Sul posto, verso le 17, si sono precipitati i Vigili del fuoco giunti dal locale distaccamento e da Portogruaro. Non è stato facile per i pompieri riuscire a capire da dove provenisse la puzza di gas. Per mettere in sicurezza le persone che vivono nel rione, ihanno fattoChiuse contestualente tutte le condotte della rete pubblica del metano della zona. A quel punto non si è più sentito l'odore di metano.Il sospetto dei pompieri è che una condotta che porta la pericolosa sostanza ad alcune utenze delle zona sia rimasta, facendo fuoriuscire il metano. Sul posto stanno lavorando i tecnici dell'azienda che eroga il gas. I residenti intanto hanno potuto tornare a casa. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.