Aiuta un amico a cambiare la gomma, cede il cric: muore schiacciato

SAN STINO - Il cric dell'auto cede il mezzo gli crolla addosso: muore schiacciato. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 29 marzo, a San Stino di Livenza. A perdere la vita Banna M'barek, 39 anni di nazionalità marocchina, che stava aiutando un amico a sostituire una ruota dell'auto.

La tragedia si è consumata a casa del proprietario dell'auto, in via Gobetti poco dopo le 18. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, era sotto l'auto per sostituire una ruota. All'improvviso il cric avrebbe ceduto con il giovane marocchino rimasto schiacciato. Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sanitari del SUEM che hanno provato a rianimare il paziente. Purtroppo ogni sforzo non è servito. Le indagini sono ora al vaglio dei carabinieri e del tecnici dello Spisal dell'azienda sanitaria.