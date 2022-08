Cecilia e Ignazio, "honey moon" in Laguna: baci al largo di San Marco, poi crociera a Pellestrina. «Venezia è per sempre»

VENEZIA - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, romantica "honey moon" a Venezia: baci al largo di San Marco. Poi crociera a Pellestrina. La sorella di Belen e l'ex ciclista Ignazio Moser stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in barca a Venezia. La coppia - che aveva già trascorso un periodo in Veneto, all'Isola di Albarella, ospite di Belen - ha scelto la romantica Laguna per una sorta di honey moon anticipata.

In un post su Instagram, Ignazio ha postato una tenera foto in barca con Cecilia nel bacino di San Marco e ha scritto: «Ibiza è per il momento, Venezia è per sempre». Non solo. L'ex gieffino ha condiviso una serie di stories del soggiorno veneziano. Nei video, la coppia - che si è conosciuta al Gf Vip nel 2017 - ha raggiunto anche la suggestiva isola di Pellestrina.

L'honey moon anticipata però è piuttosto affollata: in barca con la coppia ci sono, tra gli altri, anche i genitori di Cecilia, Gustavo e Veronica e il fratello Jeremias. Insomma, la famiglia Rodriguez quasi al completo (manca Belen) per un'indimenticabile vacanza veneziana.