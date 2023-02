VENEZIA - Si è concluso con un patteggiamento il processo penale per l'incidente nautico che, il 30 giugno 2019, provocò la morte di Cecilia Piva, la dodicenne di Mira rimasta vittima della collisione del motoscafo del padre contro una bricola, vicino alla secca del Bacàn.

Ieri pomeriggio, il giudice per l'udienza preliminare di Venezia, Antonio Liguori, ha ratificato l'accordo raggiunto tra difesa e pubblica accusa applicando la pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione all'imputato, Roberto Piva, difeso dall'avvocato Alessandro Compagno. Il gup ha concesso la sospensione condizionale.

L'INCHIESTA

Inizialmente l'inchiesta era stata aperta anche nei confronti del comandante di un lancione granturismo che, secondo il padre della giovane vittima, aveva provocato al suo passaggio l'onda anomala per colpa della quale aveva perso il controllo dell'imbarcazione, andando a collidere contro la bricola. La consulenza tecnica disposta durante le indagini preliminari ha infatti escluso che vi sia stato un "contributo" del lancione nell'incidente, nonostante sia noto a chiunque viaggi in laguna quanto alte siano le onde sollevate da quel tipo di imbarcazioni, soprattutto se la loro velocità non è contenuta entro i limiti.

L'ACCUSA

Nella richiesta di rinvio a giudizio, firmata dalla sostituto procuratore Federica Baccaglini, veniva evidenziata la piena responsabilità di Piva, al quale viene contestato di aver consentito che la figlia restasse a prua durante la navigazione, e viaggiasse senza aver indossato il salvagente.

Il padre di Cecilia inizialmente era deciso ad affrontare il processo per poter dimostrare la sua innocenza, ma alla fine ha preferito percorrere la strada del patteggiamento, non potendo sopportare i costi di un processo che si preannunciava lungo e impegnativo. Ma soprattutto compromesso dagli elementi oggettivi evidenziati dai consulenti tecnici, incaricati dalla procura di ricostruire la dinamica del grave incidente.

Piva ha scritto in un post pubblicato su Facebook per spiegare la sua scelta: «Esco sconfitto, ma con me esce sconfitta la giustizia... ho chiesto scusa a Cecilia e a malincuore ho accettato la proposta di patteggiamento».

L'incidente si verificò a metà pomeriggio di domenica 30 giugno del 2019, quando l'imbarcazione condotta da Piva, 49 anni, con a bordo la moglie e i due figli, finì contro la bricola numero 9 nello specchio di laguna antistante il bacàn. La figlia dodicenne, Cecilia, volò in acqua dopo aver colpito la bricola con la testa. Il padre si gettò in acqua per prestarle soccorso e in suo aiuto sopraggiunse un gommone di passaggio. Ma non ci fu nulla da fare per salvare la bambina che arrivò già morta all'ospedale.

L'AUTOPSIA

L'autopsia disposta dalla procura ha accertato che Cecilia è morta per un forte trauma cranico, una botta alla testa. Le altre ferite, inferte dall'elica sulla sua schiena e sul resto del corpo, così come l'amputazione del braccio, non sono state ritenute responsabili della morte della dodicenne.

MODERARE LA VELOCITÀ

Per ricordare Cecilia e le altre vittime di incidenti in laguna, la scorsa estate Roberto Piva, assieme ad Assonautica e il gruppo Diportisti laguna veneta, organizzò un raduno dal titolo "A 5 nodi" con l'obiettivo di lanciare un invito e una raccomandazione a tutti i diportisti di moderare la velocità massima delle barche a 5 nodi, poco meno di 10 chilometri orari per garantire la sicurezza della navigazione in laguna.