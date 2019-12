CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE - Difficile non fermarsi davanti all'orso polare gigante che ha fatto sognare molti mestrini. Esposto nelladi, in via Carducci 1, con la slitta, circondato da tanti piccoli orsetti e gli animali della foresta, anima questo Natale.Una festa speciale per lo storico negozio, paradiso dei bambini, che ha raggiunto un importante traguardo: domani festeggerà 60 anni di attività. Aperto nel dicembre del 1959 grazie ad un'intuizione di Giuseppe Bepi Cecchetto che aveva notato la mancanza dell'articolo di puericultura nella piazza mestrina. Con la benedizione dei frati Cappuccini di fronte al negozio, iniziò la sua attività. La botega si contraddistinse fin da subito perché Bepi, insieme alla moglie Leda, riuscì a imporre articoli particolari e di grande qualità. Ricercava peluche quasi introvabili in tutta Europa e li esponeva creando stupore e curiosità tra i clienti. Così pure la ricerca di carrozzine e culle originali