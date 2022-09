CAVARZERE - Un uomo di 64 anni, Paolo Visintin, è stato trovato morto dai soccorritori nel suo appartamento, in una casa popolare di via Quarta strada a Villaggio Busonera (Cavarzere), nella serata di venerdì. Sono stati i vicini di casa, nell'appartamento sottostante, a sentire un tonfo sordo che li ha insospettiti.

Addio Paolo, morto a 64 anni

Sapendo che l'uomo viveva da solo e avendo sentore di cosa poteva essere accaduto, hanno cercato di chiamarlo, per capire se rispondeva e se stava bene. Non avendo ricevuto risposta hanno avvertito i vigili del fuoco e il 118, informandoli della situazione che ritenevano di pericolo. Nel giro di pochi minuti i soccorritori sono arrivati sul posto, accompagnati dai carabinieri, e i vigili del fuoco hanno forzato la porta per poter entrare nell'appartamento, dove non c'erano segni di violenza o effrazione e dove hanno trovato il 64enne steso sul pavimento. Inutili i tentativi di rianimazione: nel giro di poco tempo è stata accertata la morte dell'uomo che il medico legale ha attribuito a cause naturali: un malore che lo ha stroncato senza dargli alcun possibilità di chiedere aiuto. È probabile che la morte sia avvenuta nell'istante stesso in cui è caduto a terra o pochissimo dopo. La salma è già a disposizione dei familiari per i funerali.