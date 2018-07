Esce dall'hub di Conetta e gira nudo per la strada: profugo di 22 anni ricoverato /Foto

I particolari sul Gazzettino del 20 luglio

CAVARZERE - Sorpresa e sconcerto stamattina, alle 6, protagonista un 22enneche è ospite dell'. Il profugo è stato fotografato mentre camminava completamente nudo per la strada. Allibite le persone che lo hanno incrociato sulla provinciale che da Cavarzere porta a Rottanova.La scena ha avuto più testimoni fra la gente che si stava dirigendo al lavoro: il richiedente asilo, pare già segnalato per disturbi psichici, è stato poi fermato dai Carabinieri e ricoverato in ospedale ad Adria.Secondo i militari e i sanitari non sarebbe pericoloso.