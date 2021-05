CAVARZERE - Stroncato dalla Sla in meno di otto mesi. E’ morto così, all’alba di ieri, all’ospedale di Chioggia, dove era ricoverato da oltre due mesi, Lorenzo Baracco, consigliere comunale in carica della compagine che sostiene il sindaco Henri Tommasi. Ed è stato lo stesso Tommasi a dare il primo annuncio pubblico della sua scomparsa: «Una notizia che suscita in me ed in tutti noi un grande dolore. Ricordiamo il suo animo generoso, la sua...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati