Cavarzere. Schianto in auto contro un platano sulla Piovese: morto un uomo di 70 anni

CAVARZERE (VEENZIA) - Incidente stradale mortale alle 21.30 di giovedì 11 febbraio 2021, sulla Regionale Piovese, in località Fenilon, nel territorio del comune di Cavarzere. La vittima è il 70enne Danilo Battostella. Si è trattato di una fuoriuscita autonoma, non si esclude il malore. L'auto è finita contro un platano, per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA