CAVARZERE - Un uomo di cittadinanza marocchina residente a Cavazere ha ferito nella notte una donna, dalle prime informazioni dovrebbe essere la moglie. La donna è stata malmenata e colpita con un pezzo di vetro, ma lui aveva anche un coltello. Portata in ospedale è stata giudicata guaribile in 40 giorni. Indagano i carabineri. La moglie si trova ricoverata in ospedale ad Adria.

+++ notizia in aggiornamento +++