Incidenti sulla Romea, a Cavanella d'Adige auto finisce sotto un camion: morta una donna. Incidente anche a Lughetto. Traffico in tilt e statale chiusa

VENEZIA - Schianto mortale sulla Romea. A Cavanella d'Adige un'auto è finita sotto a un camion: morta una donna di 48 anni di Chioggia, Francesca Penzo. Incidente senza feriti anche al km 115,500 all'altezza di Lughetto di Campagna Lupia. La strada statale 309 è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Code ovunque, non solo sulla Romea ma anche su tutte le strade interne.

Incidente mortale a Cavanella d'Adige

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 17, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS309 a Cavanella D’Adige, Chioggia. Vittima Francesca Penzo. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la conducente. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione il medico del Suem, ne ha dovuto dichiarare la morte.