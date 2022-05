Un cavallo e una modella spuntano a Palazzo Pisani Moretta, dimora storica sul Canal Grande Foto

VENEZIA - Venezia è per sua natura la passerella per eccellenza della moda. Palazzo Pisani Moretta, dimora storica sul Canal Grande, che nei giorni scorsi ha aperto le porte al pubblico in occasione della XII Giornata nazionale delle dimore storiche, ha fatto da scenografia alla campagna pubblicitaria di una nota maison internazionale. La collezione esprime una leggerezza eterea ma per elevare l'eleganza degli abiti i fashion designer si sono ispirati al mondo equestre, non solo per una questione puramente estetica ma anche per il valore simbolico. Ieri mattina ha fatto il suo debutto, a palazzo, uno splendido ed elegante purosangue dalla corporatura compatta, armoniosa e con una folta criniera. Il trasporto è stato garantito con mezzi adeguati, addestratori, trainer e veterinari. La foto è stata pubblicata da Giorgio Sabato Ferrari sul gruppo pubblico Facebook Venezia, ieri e oggi. (F. Rep.)