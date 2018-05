Cammina nudo in spiaggia, multa di diecimila euro a un turista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVALLINO-TREPORTI –, multato con una. Si tratta di un turista ungherese di 64 anni, arrivato ieri mattina ain camper. Una volta sull’arenile ha deciso di spogliarsi completamente, camminando sulla battigia in costume adamitico. Il turista è stato avvistato in punti diversi della spiaggia, fino a quando nel pomeriggio, nella zona di Cavallino, è stato bloccato dagli agenti della Polizia locale. Prima è stato fatto rivestire, quindi identificato e successivamente sanzionato con 10 mila euro di multa per atti osceni in luogo pubblico.