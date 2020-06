CAVALLINO-TREPORTI - Accesso alle spiagge libere, scatta da oggi l'obbligo della prenotazione. Si tratta della misura varata dal Comune per gestire l'afflusso dei turisti giornalieri ed evitare assembramenti o resse. Nelle zone libere i turisti giornalieri potranno accedere sempre gratuitamente, ma solo attraverso la prenotazione che non dà diritto a un posto specifico ma permette appunto l'ingresso sul litorale. La procedura dovrà avvenire attraverso il sito internet www.ctspiaggialibera.com dove gli utenti troveranno le indicazioni degli accessi al mare disponibili.

Attraverso la geolocalizzazione il pendolare riceverà l'indicazione della zona prenotata, indicando i propri dati e il numero di persone che arriveranno sulla spiaggia con lui (massimo dieci). La prenotazione sarà valida solo per un giorno e potrà essere fatta fino a tre giorni prima dall'arrivo. Sarà obbligatorio portate con la ricevuta, in versione cartacea o digitale e anche un documento di identità del referente per attestare la regolarità della prenotazione. Per facilitare la prenotazione un utente può scaricare l'App territoriale Live. Love. Buy che consente di accedere direttamente al sito. Sempre con l'obiettivo di evitare assembramenti, l'Amministrazione comunale ha deciso di regolamentare e controllare, con l'ausilio delle forze dell'ordine, gli ingressi all'arenile. Tutte le disposizioni saranno promosse anche da cartellonistica informativa resa evidente negli accessi a mare, riportando le regole da osservare, il QR-Code per accedere al sito web per la prenotazione e l'importo delle sanzioni per chi non rispetterà l'ordinanza, che varia da 400 a mille euro.

Esenti da prenotazione, e quindi con accesso libero come gli scorsi anni, sono i residenti del territorio e i loro ospiti; le persone domiciliate presso il comune di Cavallino-Treporti; i residenti di Venezia (centro storico) e isole, alla condizione che raggiungano il territorio via acqua; le persone alloggiate nelle strutture ricettive, i loro ospiti o a persone ospitate in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; i titolari delle attività economiche e produttive e i loro dipendenti e collaboratori; i proprietari delle seconde case e loro ospiti; chi si reca in spiaggia solo per raggiungere i chioschi senza prendere il sole o fare il bagno e chi pratica la pesca sportiva. Questa categoria dovrà semplicemente avere con sé, o nel cellulare, il modulo scaricato ed esclusivamente per i residenti sarà necessaria la copia del documento d'identità. Da registrare che ieri sono state segnalate le prime difficoltà nelle procedure di prenotazione attraverso il sito.

