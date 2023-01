CAVALLINO TREPORTI - ​Setter inglese si tuffa in mare per una nuotatina, ma non riesce a tornare a riva: interviene la guardia costiera. Paura nel giorno di San Silvestro a Cavallino Treporti. Una donna è uscita a passeggio con il cane prima dei festeggiamenti dell'ultimo dell'anno, poi la disavventura.

Il setter inglese, alla vista del mare, si è lanciato in acqua nuotando felice. Ma si sarebbe spinto troppo al largo: a causa del freddo e della corrente, il cagnolino non è riuscito a tornare a riva e ha rischiato di annegare. A quel punto è scattato l'allarme. La proprietaria ha chiamato i soccorsi ed è partito immediatamente un gommone della guardia costiera con due membri dell'equipaggio per salvare l'incauto setter inglese.

Fortunatamente, tutto è andato per il meglio e la bestiolina è stata tratta in salvo, tornando a riva da "eroe" a bordo del gommone.