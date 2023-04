CAVALLINO TREPORTI - Termina da oggi l'attività del dottor Rodolfo Pesce, medico di medicina generale a Cavallino-Treporti. I suoi assistiti, informati in questi giorni con Sms e lettera al domicilio, dovranno scegliere un nuovo medico di famiglia tra quelli disponibili nel proprio ambito territoriale, considerato inoltre che dal 17 aprile si insedierà il nuovo medico di base, la dottoressa Palma Carducci. Per scegliere il nuovo medico di famiglia gli assistiti del dottor Pesce possono rivolgersi alle sedi distrettuali di Cavallino-Treporti in via Concordia 29 o in via Fausta 274: l'Ulss 4 ha ampliato le aperture (da lunedì 17 a venerdì 21 aprile saranno aperte dalle 8.30 alle 12.30). Gli assistiti dovranno essere muniti della tessera sanitaria cartacea, documento di identità ed eventuale delega ad altra persona per la scelta del nuovo medico. Si può fare la scelta del nuovo medico anche tramite computer collegandosi al sito internet www.sanitakmzerofascicolo.it dove viene visualizzata la lista dei medici disponibili ed è possibile effettuare la scelta; ci si può rivolgere anche agli sportelli di anagrafe sanitaria presenti nelle sedi distrettuali dell'Ulss 4 previa prenotazione sulla piattaforma MyPrenota (sul sito internet dell'Ulss 4, cliccando sull'apposito link nella sezione "Servizi online"). Si può inviare inoltre la richiesta del cambio medico tramite mail a uno degli indirizzi di anagrafe sanitaria indicati nel sito dell'Ulss 4, nella sezione "Strutture Distretto".



INCONTRO PUBBLICO

La questione sanità continua ad essere molto dibattuta a Cavallino-Treporti: l'altra sera l'incontro al centro polivalente di Ca' Savio, organizzato dal Movimento per la difesa della sanità pubblica dell'Ulss 4, è stato molto seguito. «Abbiamo slide e filmati appositamente predisposti dicono dal Movimento - per rendere organica la serata che ha messo in evidenza le gravi problematiche relative all'assistenza sanitaria sul territorio. Sono stati numerosi anche gli interventi da parte dei cittadini presenti in sala. La partecipazione di rappresentanti della maggioranza e dell'Ulss 4 avrebbe potuto arricchire lo sviluppo dei temi al centro della serata ma non erano presenti rappresentanti dell'Amministrazione comunale e nemmeno dell'Azienda sanitaria. In ogni caso ci stiamo già organizzando per una manifestazione di Cavallino-Treporti».