CAVALLINO-TREPORTI - Doveva scontare quasi cinque anni di carcere, ma si trovava a Cavallino-Treporti per trovare alcuni conoscenti. Ad arrestarlo, martedì scorso, sono stati i carabinieri della stazione di Ca' Savio.

I militari, durante un servizio di controllo nel territorio, hanno notato un uomo aggirarsi un modo sospetto. Subito hanno fatto scattare i controlli, bloccandolo e identificandolo. Lui è un 35enne di origine albanese, F.S., residente a Prato, privo di occupazione, su di lui gravavano alcuni precedenti. Ma soprattutto durante l'attività di controllo gli uomini coordinati dal maresciallo capo Cosimo Sorice, hanno scoperto che nei confronti del 32enne, era stato notificato dal tribunale di Prato un provvedimento detentivo emesso il 23 settembre a seguito di più condanne divenute definitive e passate in giudicato nel 2019, per una durata di quattro anni e dieci mesi di reclusione.



Si tratta di un provvedimento giunto al termine dell'iter giudiziario relativo a procedimenti penali nati dalla contestazione di reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate, diffamazione in concorso e porto abusivo di armi, per fatti risalenti agli anni 2008 e 2012 commessi nella provincia di Prato. Ciò nonostante da alcuni giorni l'uomo aveva raggiunto il litorale nord dove risiedono alcuni parenti e amici, pensando di continuare a evitare l'arreso. Ma senza fare i conti con l'attività degli uomini dell'Arma che in questo periodo hanno intensificato l'attività di controllo nel territorio e che, proprio per questo, sono riusciti a intercettarlo. Una volta concluse le formalità di rito, l'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Santa Maria Maggiore.

L'Autorità giudiziaria ha inoltre disposto il recupero della pena pecuniaria di 1.600 euro. L'attività dei Carabinieri continua ad essere concentrata nel contrasto dei fenomeni di microcriminalità diffusa per accrescere la sicurezza percepita da parte della collettività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA