Furto di due bici elettriche da 6mila euro: ritrovate smontate e imballate

CAVALLINO TREPORTI - La polizia di Venezia ha recuperato e restituito ai legittimi proprietari due biciclette del valore commerciale di 3mila euro l'una. Due turisti tedeschi, durante la loro vacanza in un camping a Cavallino Treporti, si sono visti rubare due biciclette elettriche del valore da poco meno 3mila euro euro ciascuna. Il furto era avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 maggio scorso. Un cittadino ucraino invece è stato denunciato per ricettazione aggravata.



Negli scorsi giorni, nell'ambito di più ampia attività di contrasto agli episodi di furto e ricettazione, i poliziotti del Commissariato di Mestre avevano recuperato, su segnalazione di un cittadino, una serie di oggetti ricettati in un garage che, opportunamente smontati e imballati, erano già pronti per la vendita. Tra questi vi era una falciatrice elettrica, un monopattino elettrico, già restituito al legittimo proprietario, una motosega e due biciclette. Le bici, modello mountain bike elettriche avevano impresso su telaio un numero seriale identificativo grazie al quale, con la collaborazione della casa costruttrice e del gestore di un camping, si è riusciti a risalire ai proprietari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA