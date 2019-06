Buona notizia: allarme rientrato, revocata l'ordinanza anti bagni in spiaggia a Cavallino-Treporti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAVALLINO-TREPORTI - Valori rientrati, revocata l'ordinanza anti bagni a Cavallino-Treporti. È l'effetto delle nuove analisi effettuate dai tecnici dell'Arpav ieri mattina, nello specchio di mare antistante la spiaggia di Cavallino. Il responso è stato comunicato nel primo pomeriggio. In base ai nuovi campionamenti sono spartite le tracce di detriti e batteri evidenziati nei controlli di venerdì scorso. Per questo il sindaco Roberta Nesto, nonostante il giorno festivo, si è immediatamente recata in Municipio per firmare la nuova ordinanza che ha cancellato, con effetto immediato, il divieto di balneazione nel tratto di spiaggia compreso tra la foce e Ca' di Valle. Come da prassi il