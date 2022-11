VENEZIA - Con un regista premio Oscar del calibro di Alfonso Cuarón, e un cast d'eccezione che comprende le star hollywoodiane Cate Blanchett e Kevin Kline come interpreti principali, approdano a Venezia le riprese della serie televisiva Disclaimer: targata Apple Original Productions, e annunciata nel 2023 nella piattaforma Apple+ della big tech di Cupertino. Un piccolo mistero riguarda il titolo originario del progetto, forse scelto per sviare il forte interesse sul set: si era parlato di un lungometraggio dal titolo Augustus.

Cast di stelle a Venezia

Dopo le prime riprese italiane a settembre in Toscana, seguite al casting estivo, il messicano Cuarón (un premio Oscar per Gravity e ben tre per Roma, quest'ultimo già Leone d'oro al Festival lagunare), ed il suo seguito saranno a Venezia per una settimana dal prossimo lunedì 7 a lunedì 14 novembre. Tratto dall'omonimo romanzo d'esordio dell'inglese Renée Knight, ex documentarista della Bbc, Disclaimer (tradotto in Italia con La vita perfetta) racconta di una affermata professionista che trova sul comodino un libro, firmato da un vedovo, che riporta un suo trascorso segreto. Passato che, come facilmente intuibile, sperava non venisse alla luce. Ad affiancare Cate Blanchett e Kevin Kline vi saranno con ogni probabilità Sacha Baron Cohen (Borat),Kodi Smit-McPhee, Hoyeon Jung (Squid Game), e Louis Partridge (Enola Holmes). Pare che la maggior parte delle riprese veneziane saranno dedicate, secondo definitivo copione, ai flashback suscitati nella protagonista dall'inatteso romanzo, e che comprendono un viaggio nel Bel Paese compiuto in gioventù.

L'intera giornata del 7 novembre si svolgerà nella zona del rio di San Giovanni Laterano, che si alternerà a quello vicino di Santa Marina. Nei due giorni successivi, anche le rive di campo dei Santi Giovanni e Paolo e il rio dei Mendicanti (che costeggia l'Ospedale Civile) saranno oggetto di occupazione, così come forniranno appoggi logistici due ben differenti luoghi: San Felice e San Maurizio, mentre lungo il Canal Grande gondole di scena e unità a motore porteranno a compimento le riprese. Ulteriore location, la zona del Campiello Querini, con i rii del Mondo Novo, di Santa Maria Formosa, e di San Zaninovo-Remedio. In quest'ultima area, il 9 e il 10 novembre, con uno strascico il 14, è previsto l'utilizzo di tipiche imbarcazioni. Non mancano mai, infine, per documentare arrivo e partenza dei protagonisti, set allestiti alla Stazione Ferroviaria, con ampio dispiego di comparse locali, ma non solo, impegnate nella mattina di venerdì 11.

Ci sarà Cate Blanchett?

Tramite italiano per la produzione internazionale, la romana Film Production Consultants. Se dovesse essere confermata la presenza di Cate Blanchett, la star australiana tornerebbe a Venezia a breve distanza dall'ultima Mostra del Cinema, più che mai protagonista: per l'intensa interpretazione di Tàr di Todd Field, si era aggiudicata la Coppa Volpi quale miglior interprete femminile. Per il geniale Cuarón, Disclaimer si configura come una nuova scommessa nel mondo delle serie tv: agli inizi della carriera a fine anni Ottanta, come regista e sceneggiatore si dedicò alla serie Hora Marcada, in bilico fra i generi thriller e horror; diresse poi nel decennio successivo una puntata di Fallen Angels, e nel 2014 per la Nbc produsse Believe, di cui diresse l'episodio pilota.

La seconda stagione di quest'ultima non vide mai la luce, e nella straordinaria carriera di Cuarón pertanto, Disclaimer potrebbe rappresentare il definitivo riscatto sul piccolo schermo.