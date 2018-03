Arrestati con 3200 euro falsi, stavano rientrando dal casinò di Venezia

VENEZIA - Prima giocano al Casinò di Venezia e poi vengono arrestati perché scoperti con l'auto "tapezzata" di false banconote. I due uomini avevano 3.200 euro contraffatte e sono stati arrestati dai poliziotti nell'area di servizio di Badia al Pino lungo il tratto in provincia di Arezzo dell'A1 e stavano rientrando da una serata trascorsa a giocare al Casinò di Venezia.



I poliziotti hanno notato i due uomini su una Lancia Y con targa prova, diretta verso sud e li hanno fermati più avanti nell'area di servizio accertando che erano di origine slava, di 25 e 30 anni, pregiudicati. Non avendo fornito risposte convincenti, gli investigatori li hanno perquisiti e hanno scoperto che erano stati al Casinò di Venezia, dopo aver pernottato tra Treviso e Rovigo. Poi tra la tappezzeria e il tetto dell'auto sono spuntate 60 banconote da 50 euro, ben contraffatte e con differenti numeri seriali. Altri quattro pezzi erano nel portafoglio di uno dei due. La Polstrada li ha arrestati per detenzione di 3.200 euro falsi e ha sequestrato l'auto.

