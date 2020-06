MESTRE Oltre 500 litri di gel igienizzante per le mani e più di 800 separatori in plexiglass sono solo due dei numeri con i quali questa mattina alle 11 la sede di Ca' Noghera del Casinò veneziano riaprirà i battenti dopo 103 giorni di chiusura che hanno inflitto alla società 30 milioni di euro di mancati incassi, proprio l'anno in cui le cose erano partite meglio del solito dato che a febbraio, prima del lockdown, il Casinò era sopra di 2 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2019.



Compatibilmente con l'alea che avvolge sempre una casa da gioco, l'Azienda e il Comune, fatti i conti, contano comunque di chiudere il 2020 «in perdita ma sostenibile, senza costringerci ad interventi particolari» commenta l'assessore alle Partecipate e al Bilancio, Michele Zuin, ringraziando «tutti i lavoratori per la grande pazienza che hanno avuto, ma non potevamo fare diversamente. La nostra premura di aprire era dettata dalla volontà di tutelarli e allo stesso tempo di bloccare i mancati incassi, dato che ogni giorno di chiusura ci costa tra i 150 e i 200mila euro». Dei 587 dipendenti, oggi ne torneranno in servizio 487, e la cassa integrazione continuerà equamente a rotazione.



Quanto a Ca' Vendramin Calergi, Zuin ha ripetuto anche ieri che l'intenzione di Comune e Azienda è di riaprirla al più presto, non appena i voli dal Sud Italia saranno ripresi regolarmente e gli hotel veneziani convenzionati per i clienti avranno riaperto l'attività. «Per luglio abbiamo già organizzato due eventi dedicati ai clienti vip, su invito, e lavoreremo per tornare alla normalità nel più breve tempo possibile».



L'organizzazione delle sale gioco a Ca' Noghera e della sicurezza è completamente diversa da prima e, come avevamo preannunciato, le slot machine sono divise da pannelli di plexiglass, mentre l'accesso ai tavoli sarà consentito a un massimo di 5 giocatori alla volta. I dipendenti avranno la mascherina e una eventuale visiera in plexiglass, 2 termoscanner misureranno la temperatura ai clienti all'ingresso, un termoscanner la misurerà ai dipendenti, e ce n'è un altro mobile per l'area di accesso al parcheggio dipendenti e fornitori; ci sono percorsi segnalati a terra per la gestione dei flussi di entrata e di uscita. Tavoli e slot sono regolarmente igienizzati dal personale delle pulizie in presidio in sala: nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, sono stati integrati con ulteriori 60 ore di servizio al giorno, e nei festivi con altre 40 ore dato che normalmente nei fine settimana già si facevano più pulizie.

E.T.© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA