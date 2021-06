Il casinò di Venezia riapre dopo 224 giorni di stop

VENEZIA - Dopo 224 giorni di chiusura continuativa, dal 26 ottobre 2020, lunedì 7 giugno alle ore 11 riapre al pubblico la sede di Cà Noghera, in terraferma, del Casinò di Venezia. «Con la riapertura di lunedì 7 giugno - spiega l'assessore alle Società Partecipate Michele Zuin - rientreranno in servizio tutti i lavoratori, circa 600 persone, fatto salvo un minimo ricorso al Fis laddove necessario e sino alla competa normalizzazione della situazione. Oltre ai circa 200 lavoratori delle società in appalto per pulizie, vigilanza, manutenzione». «Per noi riaprire l'attività era la cosa più importante - continua Zuin - in questi mesi di grande incertezza abbiamo lavorato per rendere ancora più sicure le nostre Sedi. Infatti già da lunedì i clienti di Cà Noghera avranno a disposizione alcune novità: per la prima volta l'offerta di gioco tavoli sarà disponibile per la clientela già dalle ore 11». Per quanto riguarda la sede storica di Cà Vendramin Calergi sul Canal Grande al momento è in agenda per questo mese un primo appuntamento di gioco dedicato alla clientela vip su invito.