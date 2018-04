Responsabile anticorruzione per il Casinò di Venezia: la richiesta di Anac

VENEZIA - «Ricadono sulle amministrazioni pubbliche controllanti i compiti di impulso e vigilanza sulla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) e sull'adozione delle misure di prevenzione anche integrative del cosiddetto modello 231», vale a dire l'adozione delle misure finalizzate al contrasto di fenomeni di corruzione e di illegalità: lo scrive l'Anac in una delibera pubblicata sul suo sito rispondendo a una richiesta di indicazioni circa gli obblighi di trasparenza da adottare, inviata dal Casinò di Sanremo.



Queste indicazioni - segnala l'agenzia specializzata in giochi e scommesse Agipro News, che parla di «blindatura» dei quattro casinò - secondo l'Autorità debbono essere rispettate anche da altre tre società pubbliche «che svolgono l'attività di esercizio dei giochi d'azzardo e di giochi non d'azzardo autorizzati», al pari della 'Societa Casino s.p.a., «partecipata al 100% dal Comune di Sanremo».



Il riferimento è alla società Casino de la Vallè s.p.a., partecipata per il 99,6% dalla Regione Valle d'Aosta; alla società Casinò di Campione s.p.a, partecipata al 100% dal comune di Campione d'Italia, e alla società Casinò di Venezia Gioco s.p.a., controllata al 100% dalla Società Cmv s.p.a., a sua volta controllata dal Comune di Venezia. La nomina del Responsabile per la prevenzione e corruzione, si legge ancora nella delibera dell'Anac, «riguarda anche i profili relativi alle misure organizzative», «in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti». Non a caso in una precedente determinazione (la 1134 del 2017) era stato chiarito «che le società in controllo pubblico , secondo gli adeguamenti indicati i dati, pubblicano i documenti e le informazioni relativi alla loro organizzazione e alle attività esercitate».

