MESTRE - «Sono molto soddisfatto di questa ripartenza e dei risultati conseguiti. La riapertura dopo il lockdown era per tutti noi un’incognita. L’amministrazione con il sindaco Luigi Brugnaro ha tenuto duro mantenendo salda la gestione dell’Azienda e questi primi 24 giorni ci lasciano ben sperare per il futuro. Ringrazio tutti i dipendenti che finalmente sono rientrati in servizio e i clienti che continuano a darci fiducia». A parlare è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati