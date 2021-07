VENEZIA Galeotti furono i libri. Nel caso di specie, quelli conservati in una casetta costruita a mano e installata in un'aiuola in rio Terà dei Pensieri, a pochi passi dal carcere di Santa Maria Maggiore. Sono libri a disposizione di tutti, come spiega il cartello che accompagna l'esposizione e che più chiaro di così non si può: Passa e tol su. Sono lì dal primo lockdown di marzo-aprile 2020 e sui social hanno riscosso successo: sono a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati