Piano da sette milioni per ridare le case ai giovani veneziani

di Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - L'operazione è di quelle ambiziose. Molto ambiziose. Si tratta di rendere assegnabili tutti glicomunale attualmente sfitti entro il 2020. In tutto sono 168 della dimensione compresa tra 60 e oltre 100 metri quadrati tutti aper dare il via a un ripopolamento da parte soprattutto di giovani coppie del ceto medio. Quindi né assistiti (se non in piccola parte) né persone particolarmente benestanti, ma semplicemente quelledal mercato e dalla politica negli ultimi vent'anni almeno. O meglio, i figli di quelle famiglie, visto che i bandi saranno riservati presumibilmente alleper un importo medio di 500 euro al mese. L'intervento è stato licenziato ieri dalla Giunta con una variazione di bilancio da, che dai prossimi giorni sarà sottoposta alle commissione e alle Municipalità, prima di approdare giovedì 31 in Consiglio comunale per l'approvazione.