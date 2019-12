Venezia, le nuove regole per chi affitta casa ai turisti

di Nicola Munaro

VENEZIA - Le fosse settiche obbligatorie per aprire una nuova locazione turistica e l'impossibilità di dar vita a nuove locazioni turistiche al civico dove già ce n'è un'altra. Insomma, sullo stesso pianerottolo. Sono i passaggi fondamentali del nuovo Regolamento edilizio e di igiene approvato ieri pomeriggio - dopo due giorni di discussione, tra infiniti emendamenti - dal Consiglio comunale di Venezia, solo con i 22 voti della maggioranza mentre le opposizioni - come detto più o meno esplicitamente durante le dichiarazioni di voto - nemmeno si sono iscritte alla possibilità di votare. Approvate anche una proroga per le domande di risarcimento dell'acqua alta che sarebbero scadute venerdì prossimo e la donazione del gettone di presenza della seduta di ieri al fondo per i danni dell'evento eccezionale del 12 novembre.