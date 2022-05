MESTRE - I conti non tornano più e quindi la fila degli hotel di via Ca' Marcello finisce dov'è ora. E il nuovo hotel Tribe, un quattro stelle con servizi da cinque stelle ma con prezzi molto più abbordabili, non sorgerà più. Questo non significa che Mtk, il gruppo tedesco che ha realizzato quattro delle 5 strutture ricettive della strada vicino alla stazione ferroviaria, rinunci a costruire, significa che farà altro. Il piano è quello di realizzare, nel terreno a fianco della sede dei Sindacati, un edificio a servizio dell'Università di via Torino che sta continuando a svilupparsi e che ha un bisogno crescente di servizi tra i quali, anche, l'ospitalità, come del resto sta avvenendo per le sedi di Ca' Foscari e Iuav in centro storico a Venezia. È un progetto innovativo, in Italia al momento sono state aperte due strutture del genere, una a Firenze e una a Roma, e si chiamano student hotel, non semplici campus universitari e nemmeno solamente alberghi. Sono, in realtà, degli alberghi a tutti gli effetti, con tutte le caratteristiche degli alberghi, in cui il 50% della capacità ricettiva è destinata agli studenti che la utilizzano nel corso dell'anno accademico e ai quali vengono praticate tariffe convenzionate; il restante 50% è dedicato ai docenti universitari e ad ospiti.



IL PROGETTO

Fuori del periodo accademico, invece, le camere libere vengono affittate sempre a gente che gravita attorno al mondo universitario che non chiude mai del tutto nemmeno quando non ci sono lezioni. Mtk di Ivan Holler, Tilmar Hansen e Delf Stuven ha dunque deciso di procedere con l'edificazione, anche perché il terreno di 10 mila metri quadrati l'ha ormai comprato dal concordato della società Immoarea, ma prima di cominciare a costruire effettua una riconversione degli spazi per adeguare il futuro edificio ai cambiamenti che sono avvenuti durante la pandemia ma dei quali si poteva individuare qualche indizio già prima. Il fatto è che, se si fanno i conti con quello che costa oggi costruire in seguito ai forti aumenti delle materie prime, se ci si aggiunge che i prezzi delle camere sono rimasti sempre uguali, anzi sono diminuiti, e che parallelamente è diminuito anche il numero di turisti e che non si sa se e quando tornerà a crescere, si fa presto a tirare le somme e accorgersi che il piano economico non sta più in piedi. L'operazione originaria si era concretizzata nel 2020 quando Mtk decise di siglare l'accordo con la società Amapa di Roma che avrebbe dovuto gestire il nuovo albergo con il marchio Tribe del gruppo francese Accor il quale, sotto una trentina di marchi di super lusso, lusso, medi ed economici, ha 5.500 hotel e 200 mila dipendenti in tutto il mondo. Tribe è un nuovo brand e l'hotel di Mestre sarebbe stato uno dei primi, dopo quello di Perth in Australia e un altro a Parigi: previste 286 camere per circa 600 posti letto con 35/40 milioni di euro di investimenti. Nel 2020 Mtk aveva deciso di prendersela con calma perché si era in piena pandemia e gli alberghi erano tutti chiusi perché il turismo era azzerato, e quindi la società aveva previsto di arrivare ad inaugurare la struttura a metà del 2023.



CAMBIATO IL MONDO

Poi gli anni di pandemia sono diventati due e nel frattempo è cambiato il mondo, tanto da far comprendere che il turismo com'era inteso fino al 2019 è scomparso: cresce la forbice tra il lusso estremo, che ha sempre mercato e anzi lo sta incrementando, e il turismo economico a basso costo che ha ridotto i giorni di permanenza e anche il numero di visitatori. Così se Venezia riempie gli hotel nei fine settimana e soprattutto durante i ponti delle feste nazionali, Mestre, che dal punto di vista ricettivo è la dependance di Venezia, beneficia molto meno degli arrivi di turisti, e in particolare il quartiere degli alberghi di via Ca' Marcello è un gigante nato negli ultimi anni prima della pandemia che, dal lockdown, non è riuscito a rialzarsi.